Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımından büyük başarı

Yalova'da gerçekleştirilen "Okullar arası Voleybol Yıldız Erkekler" müsabakalarında Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımı, 3’te 3 yaparak bir üst tura yükselmeyi başardı.

Kocaeli ekibimiz elendi. Yalova'da gerçekleştirilen "Okullar arası Voleybol Yıldız Erkekler" müsabakalarında Tekirdağ’ı temsil eden alt yapı sporcular, grubundaki rakipleri olan Bilecik, Bartın ve Kocaeli Voleybol Yıldız Erkek Takımlarını mağlup etti. Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımı Bilecik’i 3-0, Bartın’ı 3-0, Kocaeli’yi de 3-1 açık ara farklarla yenip, grup birincisi olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Voleybol Yıldız Erkek Takımını kutlayarak başarılarının devamını diledi.