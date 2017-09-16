Tekirdağ:0- Kocaelispor: 0

Tekirdağ-Kocaelispor canlı anlatım

DK.56: Ünal sarı kart gördü.

Dk.34: İbrahim ortaladı, kalecimiz Yusuf Şenlik çıkarak Mücahit’ten önce bloke etti.

Dk.7: Mert Yavuz, sağdan ceza alanına doldurdu, Hamza kaleciyle karşı karşıya sert vurdu, kalecide kaldı.

Dk.5: Kadir Öge ceza alını içerisinde doldurdu, Sefa Narin aşırttı, ama boş kaleye giden topu Tekirdağ defansı çıkardı.

VE CEZA SONA ERDİ!

Kocaelispor, geçen sezon Altay ile oynanan 3. Lig Play-Off final maçının ardından aldığı cezaları sonunda tamamladı. Sultanbeyli deplasman ve Uşak iç saha maçlarında 12. adamın destek veremediği Yeşil Siyahlılar, Tekirdağ’da da yalnız kaldı. Bu maç ile birlikte tüm cezalarını çeken Kocaelispor, önümüzdeki Cumartesi akşamı 19’da başlayacak olan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor karşılaşmasını taraftarı önünde oynayacak.

MÜNFERİT GİTTİLER

Çorlu Hasan Basri Saran Stadı’nda oynanan Tekirdağspor – Kocaelispor maçında, Tekirdağ emniyeti teyakkuzdaydı. İlçe girişlerinde kontrolü sağlayan emniyet, münferit olarak maçı izlemeye giden 41 plakalı araçları aradı.

SENTETİK ÇİM VE SICAK HAVA BUNALTTI

Kocaelispor’un Çorlu’da Tekirdağspor ile oynadığı maçta bunaltıcı hava ve sentetik çim iki takım futbolcularını da hayli zorladı. 32 derecelik sıcaklıkta oynanan mücadelede basit pas hataları dikkat çekti.

KLASİK KADRODAN TEK DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Tekirdağspor karşısına da klasik 11’den tek değişiklikle çıktı. Kalede Can yerine Yusuf yer aldı.Savunmada Fatih, Kadir, Murat Başak ve Ali Keten, önlerinde Kerem ile Mert, sağ Özbakır, solda Süleyman, forvete yakın bölgede ise Hamza ve Sefa ile sahaya çıkıldı. Sefa ve Hamza zaman zaman forvet hattında değişiklik yaptı.

LİSANSI ÇIKTI, KADROYA GİRDİ

Kocaelispor’da lisansı çıkarılan genç stoper Ferhat Ertukuş, Tekirdağ maçının 18 kişilik kadrosuna yer aldı. Onur Kandöken ve Öztonga bu hafta 18’de yer bulamadı.