  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 28 °C

Tekirdağ’daki tercih Yusuf oldu

»
Tekirdağ’daki tercih Yusuf oldu
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Tekirdağspor karşısına da klasik 11’den tek değişiklikle çıktı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Tekirdağspor karşısına da klasik 11’den tek değişiklikle çıktı. Bu hafta kalede Can Emre yerine Yusuf Şenlik yer aldı. Yusuf 90 dakika boyunca elinden gelen gayreti sahaya yansıtırken, yediği golde hatası yoktu. Savunmada Fatih, Kadir, Murat Başak ve Ali Keten, önlerinde Kerem ile Mert, sağda Özbakır, solda Süleyman, forvete yakın bölgede ise Hamza ve Sefa ile sahaya çıkıldı.

 

YILDIZ’IN ŞANSSIZLIĞI

Sefa ve Hamza zaman zaman forvet hattında değişiklik yaptı. Bitime 15 dakika kala Kerem’in yerine Mehmet Avcı, 90. dakikada da Fatih’in yerine Kemal, Burak Süleyman’ın yerine de Özgür Sürekci girdi. Bu oyuncu değişikliklerinin hemen ardından Kocaelispor golü yedi. Ümit Metin Yıldız’ın şanssızlıklarının birisi de geçen haftaki Uşak maçının son anlarında yapılan değişikliklerinin ardından Kocaelispor’un golü yemesiydi.

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’daki tercih Yusuf oldu17 Eylül 2017 Pazar 15:11
  • Samet Önger resmen savaştı17 Eylül 2017 Pazar 15:08
  • Yunus İlgen tribünden izledi17 Eylül 2017 Pazar 15:07
  • Bir de taraftarla görelim17 Eylül 2017 Pazar 15:06
  • Sentetik sahanın acımasızlığı!..17 Eylül 2017 Pazar 15:04
  • Çınarlıspor ilk haftanın lideri oldu "2-0"17 Eylül 2017 Pazar 14:49
  • 5.Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban17 Eylül 2017 Pazar 09:52
  • Kocaelispor küme düşer mi?16 Eylül 2017 Cumartesi 19:12
  • Çok yazık oldu!16 Eylül 2017 Cumartesi 17:38
  • Türkiye Şampiyonası Gölkay'da başladı16 Eylül 2017 Cumartesi 13:50
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim