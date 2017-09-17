Tekirdağ’daki tercih Yusuf oldu

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Tekirdağspor karşısına da klasik 11’den tek değişiklikle çıktı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Tekirdağspor karşısına da klasik 11’den tek değişiklikle çıktı. Bu hafta kalede Can Emre yerine Yusuf Şenlik yer aldı. Yusuf 90 dakika boyunca elinden gelen gayreti sahaya yansıtırken, yediği golde hatası yoktu. Savunmada Fatih, Kadir, Murat Başak ve Ali Keten, önlerinde Kerem ile Mert, sağda Özbakır, solda Süleyman, forvete yakın bölgede ise Hamza ve Sefa ile sahaya çıkıldı.

YILDIZ’IN ŞANSSIZLIĞI

Sefa ve Hamza zaman zaman forvet hattında değişiklik yaptı. Bitime 15 dakika kala Kerem’in yerine Mehmet Avcı, 90. dakikada da Fatih’in yerine Kemal, Burak Süleyman’ın yerine de Özgür Sürekci girdi. Bu oyuncu değişikliklerinin hemen ardından Kocaelispor golü yedi. Ümit Metin Yıldız’ın şanssızlıklarının birisi de geçen haftaki Uşak maçının son anlarında yapılan değişikliklerinin ardından Kocaelispor’un golü yemesiydi.