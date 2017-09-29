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Tekne faciasında yakalanan 4 kişi SERBEST!

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Tekne faciasında yakalanan 4 kişi SERBEST!
Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Kandıra Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

FİRARİ DE YAKALANMIŞTI

Zanlılardan D.S. savcılıkça, E.A. çıkarıldığı mahkemece, S.B. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, eş zamanlı operasyon sonrası Düzce'de gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli ile daha sonra yakalanan firari şüpheli H.A. gözaltına alınmıştı.

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