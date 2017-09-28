Geçen hafta Cuma günü, Kandıra Kefken'de 64 mil açıkta meydana gelen olayda göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik botları ile kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, faciadan kurtulanların ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında dün Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin olayla ilgisi hakkında bilgi verilmedi.
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Tekne faciasında yeni gelişme!
Kefken açıklarında göçmenlerin taşıyan teknenin batması sonucu yaşananan faciada son dakika gelişmesi yaşandı!
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