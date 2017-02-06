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Tekspor çatır çutur çarpıyor

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Tekspor çatır çutur çarpıyor
1. Amatör Lig C Grubu’nda haftanın maçı Derince’deydi. Lider Sedaş Tekspor, ilk 3 mücadelesi veren Kireçocakları’nı zor da olsa 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı

Kireçocaklarıspor’da Ertaç ve Mehmet kırmızı kart gördü. Gergin geçen maçın ardından Teksporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Ahmet AKAY

 

DERİNCE SEDAŞ TEK: 2 KİREÇOCAKLARISPOR: 1

STAT: Derince Suni Çim (1.Küme C)

HAKEMLER: Burak Pınar ***, Mücahit Şentürk ***, Emir Selman Eroğlu ***

DERİNCE SEDAŞ TEKSPOR: Sefa ***, Ufuk ***, Ömer ***, Onur ***, Ali ***, Uğur ***, Ensar *** (Cenk **), Erhan ***, Muhammet *** (Emre **), Melih ***, Gökhan *** (Baran **)

KİREÇOCAKLARISPOR: Ercan ***, Emre Tozar **, Emre Akyol ***, Aykut ** (Barış **), Ertaç *, Fehmi ***, Y.Emre ** (Mehmet *), Vedat ***, Ali **, Hamza *** (Özgür **), İsa ***

GOLLER: Muhammet dk.40, Erhan dk.86 (Derince Sedaş Tekspor), Barış dk.90+3 (Kireçocaklyarıspor)

K.KARTLAR: Ertaç dk.39, Mehmet dk.86 (Kireçocakları)

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