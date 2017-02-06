Tekspor çatır çutur çarpıyor

Kireçocaklarıspor’da Ertaç ve Mehmet kırmızı kart gördü. Gergin geçen maçın ardından Teksporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Ahmet AKAY
DERİNCE SEDAŞ TEK: 2 KİREÇOCAKLARISPOR: 1
STAT: Derince Suni Çim (1.Küme C)
HAKEMLER: Burak Pınar ***, Mücahit Şentürk ***, Emir Selman Eroğlu ***
DERİNCE SEDAŞ TEKSPOR: Sefa ***, Ufuk ***, Ömer ***, Onur ***, Ali ***, Uğur ***, Ensar *** (Cenk **), Erhan ***, Muhammet *** (Emre **), Melih ***, Gökhan *** (Baran **)
KİREÇOCAKLARISPOR: Ercan ***, Emre Tozar **, Emre Akyol ***, Aykut ** (Barış **), Ertaç *, Fehmi ***, Y.Emre ** (Mehmet *), Vedat ***, Ali **, Hamza *** (Özgür **), İsa ***
GOLLER: Muhammet dk.40, Erhan dk.86 (Derince Sedaş Tekspor), Barış dk.90+3 (Kireçocaklyarıspor)
K.KARTLAR: Ertaç dk.39, Mehmet dk.86 (Kireçocakları)