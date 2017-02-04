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Tekvandocular ortak kampta buluştu

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Tekvandocular ortak kampta buluştu
İstanbul, Balıkesir ve Kocaelili tekvandocular ortak çalışma kampında bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tekvandocular, 6 -14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 5. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek olan 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası’na hazırlanıyor. Seka Sporcu Eğitim Merkezi Tekvando salonundaki çalışmalara Büyükşehir Kağıtsporlu sporcuların yanı sıra Balıkesir ve İstanbullu tekvandocular da katıldı.

 

CEMAL TEMEL ÖNCÜLÜK EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu antrenörler Ali İhsan Tekin ile Cemal Temel öncülüğünde gerçekleşen ortak çalışma kampına, Balıkesir Volkanspor Kulübünden antrenör Volkan Sersan öncülüğünde on sporcu,  İstanbul Bahri Tanrıkulu Spor Kulübü’nden antrenör Çağrı Kızıl öncülüğünde on dokuz ve İstanbul Öncüspor Kulübü’nden antrenör Mehmet İlhan nezaretinde on bir tekvandocu katıldı. Günde çift idman yapan yetişme yakın tekvandocu tatami de sık sık ikili müsabakalar yaptı. Antrenörler, oldukça verimli gerçekleşen ortak çalışma kamplarını ilerleyen günlerde de yapabileceklerin kaydetti.

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