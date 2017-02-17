Tekvandocularımız çıtayı yükseltti

Kocaelili tekvandocular, uluslararası müsabakalarda yeni dereceler kazandı.

Avrupa Kulüpler Kupası müsabakalarına ilk kez katılan Kağıtsporlu tekvandocular, ferdilerde farklı iki derece kazandı. Bu yıl ev sahipliğini Türkiye’nin yaptığı müsabakalarla ilgi hayli yoğun oldu. Antalya’nın Belek beldesinde yapılan 5. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na 26 Ülkeden 797 sporcu katıldı. Şampiyonaya Kağıtspor Kulübü, antrenörler Cemal Temel, Ali İhsan Tekin nezaretinde on dört sporcuyla katıldı. Dört gün süren müsabakalar sonucunda mavi beyazlı tekvandoculardan Yıldızlar kategorisinde 33 kiloda mücadele eden Eda Torun bronz madalya kazanarak üçüncü oldu. 68 kilo gençler kategorisinde mücadele eden bir diğer tekvandocu Zülal Altın üçüncü oldu.

ZULAL ALTIN FARKI

Avrupa Şampiyonası’nın hemen ardından 4.uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yapıldı. 24 Ülkeden 1455 sporcunun katıldığı şampiyonada Zulal Altın Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısını bir kez daha göstererek 63 kilo Gençlerde bronz madalya kazanarak üçüncü oldu.