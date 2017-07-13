Tekzen, 41 Burda AVM’de hizmetinizde

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ve en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen, yurt içinde ve yurt dışında açtığı mağazalar ile yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Tekzen, 13 yıldır faaliyet gösteren “İzmit Outlet” mağazasını daha iyi hizmet sunmak amacıyla, İzmit 41 Burda AVM’ye taşıyor. 41 Burda AVM’de 1498 m2’lik alanda, modern dekorasyonu ile alışveriş kolaylığı sağlayacak yeni mağazasında zengin ürün çeşitlerini müşterileri ile buluşturuyor. BİNLERCE ÜRÜN Bugün saat 10.00’da düzenlenecek törenle açılışı gerçekleştirilecek mağazada, açılışa özel kampanyalar İzmitlileri bekliyor. İzmit 41 Burda AVM Tekzen mağazasında, mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar binlerce çeşit ürün yer alıyor.