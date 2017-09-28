  • BIST 102.631
  • Altın 147,275
  • Dolar 3,5701
  • Euro 4,2017
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 16 °C

Teleset M.Akhisar-F.Bahçe (20.00-Beinsport)

»
Teleset M.Akhisar-F.Bahçe (20.00-Beinsport)
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. hafta maçlarında perde yarın gece açılıyor

Derbi kahramanı Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında sahaya çıkacak. Hakem Bülent Yıldırım. Ligde haftanın programı ve hakemler şöyle…

 

YARIN:

20.00 Teleset M.Akhisar-F.Bahçe: Bülent Yıldırım

 

CUMARTESİ:

14.00 Osmanlı FK-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir G.Sivas-Antalya: Cüneyt Çakır

16.30 Kayseri-Bursaspor: Alper Ulusoy

19.30 G.Saray-K.Karabük

 

PAZAR:

14.00 Evkur Y.Malatya-Atiker Konya: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanya-G.Birliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-M.Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca ipten döndü: 2-328 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Aydınspor kötü değil zamana ihtiyacı var28 Eylül 2017 Perşembe 13:51
  • Kocaelispor’da ilkler bitmez28 Eylül 2017 Perşembe 13:40
  • Efeler Diyarı Aydın’a hayran kaldılar28 Eylül 2017 Perşembe 13:39
  • Her şey çok güzeldi28 Eylül 2017 Perşembe 13:36
  • İşte Kocaelispor'un kazandıran taktiği28 Eylül 2017 Perşembe 13:27
  • Cem Sinan: Golden sonra rehavete kapıldık28 Eylül 2017 Perşembe 12:51
  • Bayram Oral: Hakem moralimizi bozdu28 Eylül 2017 Perşembe 12:49
  • Ahmet Şahin: Çok önemli 2 puan kaybettik28 Eylül 2017 Perşembe 12:18
  • Ramiz soydaş: Toparlanacağız28 Eylül 2017 Perşembe 12:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim