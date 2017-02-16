Televizyonu yakından seyrediyorsa dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Melek Kırcalı konu ile ilgili bilgiler veriyor.

Hayattaki en değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Onların sağlıklı bir hayat sürdürmeleri için ailelerin yapamayacağı şey yoktur. Fakat bazen ihmalden, bazen bilgi eksikliğinden dolayı sonradan telafi edilemeyecek sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sebeple hiç sorun olmasa bile çocuklar ilk doğduklarında, 6 aylıkken ve okula başlamadan önce bir göz doktoru tarafından muayene edilmelidirler. En ufak şüphede ise hangi yaşta olursa olsun hemen göz doktoruna başvurulmalıdır. Çünkü çocuklarda, önemsiz sanılan veya çevrenin etkisinde kalarak büyüdüğünde düzeleceği düşünülerek ihmal edilen bazı göz hastalıkları olabilir. Bunu komşular veya başka branş doktorları tespit edemez. Bunun tanısını koyacak kişi göz doktorudur.

GÖZ HASTALIKLARI

Bebeklerde görülebilen hastalıklar katarakt, kanjonktivit, kornea hastalıkları, glokom, göz tümörleri, prematüre retinopatisi ve gözyaşı kanal tıkanıklıklarıdır. En sık rastlanan çocukluk çağı göz hastalıkları görme kusurları, şaşılık ve göz tembeliğidir. Bu hastalıklar özellikle erken teşhis edildiğinde başarı ile tedavi edilebilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ

Şaşılık ve göz tembeliğinde bebeklikte gözlük kullanımı önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple eğer çocukta baş ağrısı, göz yorgunluğu, yakını veya uzağı iyi görememe, tv’yi yakından seyretme, gözleri kısma veya kırpıştırma, başı omuza eğme veya çeneyi kaldırma gibi şikayetler varsa mutlaka bir göz muayenesi yapılmalıdır. Bu gibi şikayetler çocukta hipermetrop, miyop, astigmat gibi görme kusurlarını düşündürür. Muayene sonrası göz doktoru gerekli görürse yaş ne olursa olsun hemen gözlük kullanımına başlanmalıdır.

GÖZLÜK KULLANMA

Aileler genellikle gözlük kullanımından kaçınırlar, ihmal ederler veya çocuk gözlük kullanmak istemezse uğraşmazlar. Oysa bu yaşlarda gözlük kullanmak ileride oluşabilecek göz tembelliği ve şaşılık durumlarını tamamen ortadan kaldırabilir veya hafifletebilir. Unutulmaması gereken önemli nokta ise: Görmenin gelişmesi en hızlı şekilde 0-2 yaş arasında oluşmaktadır ve 2-6 yaş arasında oluşan görme toplam görmenin %95’ini oluşturur. Bu yüzden çocukluk döneminde gözlük kullanımına gereken önem verilmelidir.