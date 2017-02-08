  • BIST 87.570
  • Altın 149,087
  • Dolar 3,7465
  • Euro 3,9881
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 10 °C

TEMA ve Yeşilay’dan Köşker’e ziyaret

»
TEMA ve Yeşilay’dan Köşker’e ziyaret
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve Gebze Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve Gebze Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Derneklerin faaliyetleri hakkında Köşker’e bilgi veren dernek başkanları desteklerinden ötürü de teşekkür etti. Başkan Köşker her iki dernek başkanına da çalışmalarında başarılar diledi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emlak Danışmanlığı eğitim kursunda mezuniyet08 Şubat 2017 Çarşamba 11:12
  • Kent yararına yapılan her çalışmada Doğan’ın yanındayız08 Şubat 2017 Çarşamba 11:10
  • Diyanet-Sen sınav kitapçığı dağıttı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:10
  • Uzuner: Gölcük için el ele vereceğiz08 Şubat 2017 Çarşamba 11:08
  • Referandumda en çok ‘evet’ Kandıra’dan çıkacak08 Şubat 2017 Çarşamba 11:05
  • İlyas Şeker sorunları dinledi08 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
  • Kocaeli'de 61 bin adet var!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:56
  • D-100'e bir köprü daha...08 Şubat 2017 Çarşamba 10:51
  • Ahmed-i Hani Parkı hızla yükseliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 10:48
  • Toltar’dan Bakan Bozdağ’a ziyaret08 Şubat 2017 Çarşamba 10:46
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim