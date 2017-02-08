TEMA ve Yeşilay’dan Köşker’e ziyaret

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve Gebze Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve Gebze Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Derneklerin faaliyetleri hakkında Köşker’e bilgi veren dernek başkanları desteklerinden ötürü de teşekkür etti. Başkan Köşker her iki dernek başkanına da çalışmalarında başarılar diledi.