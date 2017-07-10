TEM'de feci kaza! 5 kişi yaralandı

Körfez'de TEM yolunda bir otomobilin, önünde ilerleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Hereke mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Ali Koyuncu yönetimindeki 34 PLA 29 plakalı otomobil, önünde giden Güner Işık yönetimindeki ki 06 FA 2125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali Koyuncu, aynı araçta bulunan Aynur Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Oğuz Koyuncu ile diğer otomobilde bulunan Alperen Işık yaralandı.

ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Koyuncu ailesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Alperen Işık ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.