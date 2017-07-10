  • BIST 100.084
  • Altın 140,089
  • Dolar 3,6098
  • Euro 4,1162
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 22 °C

TEM'de feci kaza! 5 kişi yaralandı

»
TEM'de feci kaza! 5 kişi yaralandı
Körfez'de TEM yolunda bir otomobilin, önünde ilerleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Hereke mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Ali Koyuncu yönetimindeki 34 PLA 29 plakalı otomobil, önünde giden Güner Işık yönetimindeki ki 06 FA 2125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali Koyuncu, aynı araçta bulunan Aynur Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Oğuz Koyuncu ile diğer otomobilde bulunan Alperen Işık yaralandı.

 

ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Koyuncu ailesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Alperen Işık ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3.kattan düşen adam öldü!08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
  • Derince'de korkutan ev yangını!08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:47
  • Başiskele'de İNTİHAR!08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:56
  • Belediyenin aracından düşen işçi yaşamını yitirdi08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:42
  • Vahşette korkunç ayrıntılar! "Onunla ben evleneceğim"08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • O caniler TUTUKLANDI!08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:06
  • CHP yürüyüşüne saldırı olayında yeni gelişme08 Temmuz 2017 Cumartesi 00:28
  • Yavru kedi itfaiyecileri uğraştırdı07 Temmuz 2017 Cuma 17:12
  • Yaptığı iyiliğin sonu kötü oldu07 Temmuz 2017 Cuma 15:18
  • Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi07 Temmuz 2017 Cuma 15:09
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim