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TEM'de otomobil alev alev yandı

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TEM'de otomobil alev alev yandı
Kartepe TEM otoyolu Tepetarla mevkisinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otomobilin motor aksamından yükselen alevleri gören içindeki vatandaşlar araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın hızla büyüyerek bütün otomobili etkisi altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedenle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Nuri AKÇAHARMAN
 

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