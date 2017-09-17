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TEM’deki çalışma 14 Ekim’de bitecek

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TEM’deki çalışma 14 Ekim’de bitecek
TEM Otoyolu’nda başlatılan asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Çalışmaların 14 Ekim tarihine kadar süreceği belirtildi

TEM Otoyolu’nda 13 Eylül’de başlatılan çalışmalar nedeniyle Kartepe ve İzmit bölgelerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafında başlatılan asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti Sapanca Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasında araç trafiğine kapatıldı. 19 kilometre boyunca devam eden çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametindeki trafik Ankara istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

14 EKİM’DE SON BULACAK
Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluşurken TEM’deki trafik D-100 Karayolu’nu da etkiliyor. TEM Otoyolu’ndaki çalışma alanına takılmak istemeyen sürücülerin D-100 Karayolu’nu kullanmak istemesi nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde D-100 Karayolu’nun Kartepe ve İzmit geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. TEM Otoyolu’ndaki çalışmaların 14 Ekim’de tamamlanarak TEM Otoyolu’nun yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Nuri AKÇAHARMAN

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