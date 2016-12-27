Temiz toplum ve spor

Yılmaz Kırlı

Sadece besin artıklarıyla, eşya artıklarıyla mı kirletiyoruz etrafımızı? Tabii ki hayır. Özellikle spor müsabakalarında ağza alınmayacak çirkin sözlerimizle, davranışlarımızla çekilmez hale getiriyoruz çevremizi ve spor sahalarımızı. Özellikle gençlik adına bu konuda rahatsızım.

Stat ve salonlardaki taraftarların sözlerine kulak verdiniz mi hiç?

Öfkeliyken kendi ağzınızdan çıkan sözleri duydunuz mu hiç?

Elinizdeki yiyecek artıklarını biraz ötedeki çöp kutusuna atmak o kadar zor mu?

Toplum olarak maalesef lisan-ı hal ile temizlik adına çok dertliyiz. Hepimiz bu manada gerçekten rahatsızız. Öyle ise neden çirkin sözcüklerin, haksızlık, kargaşa, terör üreten kelimelerin, karşılıklı atışmaların birbirimize karşı sevgimizi, güvenimizi yerle bir etmesine; akıl, zihin, duygu dünyamızı kirletmesine müsaade ediyoruz? Kalbimizin, aklımızın, ruhumuzun bir pencere camı kadar önemi yok mu? Kalbimiz de ruhumuzun evi, daha da önemlisi rabbimizin namazgâhı değil mi?

Evlerimize gösterdiğimiz ihtimamı maalesef kamusal alanlara göstermediğimiz gibi, spor saha ve salonlarında çirkin, çirkin olduğu kadar ahlaki duygu ve davranışlardan çok uzakta olduğunuzun bilmem farkında mıyız?

Sonra da kalkıyor, birlikten beraberlikten dem vuruyoruz. Aslında spor temiz insanların, temiz alanlarda yaptıkları en güzel sosyal hayat kaynağımızdır. Bu açıdan bakıldığında sporda yenmenin, yenilmenin ve berabere kalmanın kaçınılmaz olduğunun bilincinde olmalı, yeneni tebrik ile, bir sonraki müsabakayı kazanmak için çalışmalı, evimizi, yüreğimizi ve tesislerimizi temiz tutarak seyredilmesi zevkli bireyler ve toplumlar olarak hayatın tadını çıkarmalıyız.

Bu manada spor bize köstek değil, ruh alemimize destek olmamızı sağlamalıdır.

Bunları elde edebilmek için de, öncelikle inanç zafiyetinden uzak, inançlı bireylerden oluşan taraftar olmalıyız. Yönetiminden sporcusuna ve taraftarına bu duygularla görevler düşmektedir.

Sağlıklı, spor dolu, temiz ortamlarda buluşmak ümidiyle,

Kalın sağlıcakla.