Temizlik ihalesine 6 firma katıldı

İzmit Belediyesi’nde temizlik malzeme alım ihalesi yapıldı.

Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinde kullanılacak temizlik malzemeleri alım ihalesine 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 123 bin 956 lira olan ihaleye katılan Protem Hizmetleri firması 113 bin 78 lira, Nanotek Bilişim Kimya Sanayi 108 bin 625 lira, Alpmete Taahhüt firması 136 bin 910 lira, Esila Sosyal Hizmetler firması 143 bin 365 lira, Ceyhanlar firması 119 bin 897 lira ve Nemkar Plastik Temizlik firması 104 bin 633 lira teklif verdi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firması önümüzdeki günlerde açıklayacak.