TEOG sınavı kalkıyor mu ?

ABD ziyareti öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'un kaldırılması için çalışma başlattıklarını açıklayıp şöyle dedi:"Başbakanımızla görüştük. TEOG'un kaldırılması için harekete geçtik. Mutabakatımız oluştu. Bu yıl kaldırılmasında mani yok. Liseler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde kendi sınavlarını yapar."
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ABD ziyareti öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'un kaldırılması için çalışma başlattıklarını
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