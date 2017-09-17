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TEOG sınavı kalkıyor mu ?

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TEOG sınavı kalkıyor mu ?
ABD ziyareti öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'un kaldırılması için çalışma başlattıklarını

ABD ziyareti öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'un kaldırılması için çalışma başlattıklarını açıklayıp şöyle dedi:"Başbakanımızla görüştük. TEOG'un kaldırılması için harekete geçtik. Mutabakatımız oluştu. Bu yıl kaldırılmasında mani yok. Liseler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde kendi sınavlarını yapar."

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