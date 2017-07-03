  • BIST 100.637
  • Altın 140,011
  • Dolar 3,5500
  • Euro 4,0336
  • Kocaeli : 33 °C
  • İstanbul : 32 °C
  • Sakarya : 33 °C

TEOG Türkiye birincisi Kültür’den

»
TEOG Türkiye birincisi Kültür’den
Özel Bilgili Kültür Ortaokulu’ndan Zehra Nil Sarışık, TEOG YEP türüne göre 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu

Özel Bilgili Kültür Ortaokulu öğrencisi Zehra Nil Sarışık, TEOG YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) türüne göre tüm sınavlardan tam puan ve iki TEOG sınavından da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öğrenci, 500 tam puanla lise türündeki istediği her okula girmeye hak kazandı. Ayrıca özel Bilgili Kültür Ortaokulu’ndan mezun olan 60 öğrenciden 20’si ilk 0/0,5’lik dilimde, 40 öğrenci de 0/10’luk dilimde olup Fen Liselerine girmeye hak kazandı. Diğer öğrenciler de istedikleri Anadolu Liselerine girebilecek durumda.

 

ERKEN KAYIT VE BURS AVANTAJI

Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi 9. sınıf kayıtları da başlamış olup, YEP Puanı 400 ve üzeri olan öğrenciler erken kayıt ve bursluluk avantajlarından yararlanabilirler. Kocaeli’deki tüm öğrenciler, lise ve üniversite tercihlerini Özel Bilgili Kültür Okulları ve Özel Kültür Temel Lisesi’nde Uzman Rehber Öğretmenler eşliğinde ücretsiz yaptırabilirler.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derince EYDEM’de eğitim devam ediyor29 Haziran 2017 Perşembe 12:12
  • Öğrenciler dikkat: KOÜ'de yaz okulu başlıyor!29 Haziran 2017 Perşembe 10:32
  • Körfez AKD’de karne heyecanı23 Haziran 2017 Cuma 11:53
  • İZGAZ’dan eğitim23 Haziran 2017 Cuma 11:40
  • Kocaeli, hedeflenenin üstünde atık pil topluyor21 Haziran 2017 Çarşamba 14:07
  • Ramada’da seminer21 Haziran 2017 Çarşamba 13:26
  • İzmit’te köylülere bilgi veriliyor18 Haziran 2017 Pazar 13:31
  • Belediye personeline yangın eğitimi18 Haziran 2017 Pazar 12:50
  • Sınavlardaki başarının mimarlarına belge17 Haziran 2017 Cumartesi 15:10
  • Ellibeş: Eğitim gönüllüsüyüz17 Haziran 2017 Cumartesi 12:50
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim