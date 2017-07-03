TEOG Türkiye birincisi Kültür’den

Özel Bilgili Kültür Ortaokulu’ndan Zehra Nil Sarışık, TEOG YEP türüne göre 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu

Özel Bilgili Kültür Ortaokulu öğrencisi Zehra Nil Sarışık, TEOG YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) türüne göre tüm sınavlardan tam puan ve iki TEOG sınavından da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öğrenci, 500 tam puanla lise türündeki istediği her okula girmeye hak kazandı. Ayrıca özel Bilgili Kültür Ortaokulu’ndan mezun olan 60 öğrenciden 20’si ilk 0/0,5’lik dilimde, 40 öğrenci de 0/10’luk dilimde olup Fen Liselerine girmeye hak kazandı. Diğer öğrenciler de istedikleri Anadolu Liselerine girebilecek durumda.

ERKEN KAYIT VE BURS AVANTAJI

Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi 9. sınıf kayıtları da başlamış olup, YEP Puanı 400 ve üzeri olan öğrenciler erken kayıt ve bursluluk avantajlarından yararlanabilirler. Kocaeli’deki tüm öğrenciler, lise ve üniversite tercihlerini Özel Bilgili Kültür Okulları ve Özel Kültür Temel Lisesi’nde Uzman Rehber Öğretmenler eşliğinde ücretsiz yaptırabilirler.