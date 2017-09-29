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TEOG yerine "Açık uçlu" sorular geliyor!

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TEOG yerine "Açık uçlu" sorular geliyor!
Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) akademik yılı açılış töreninde TEOG ile ilgili değişimi değerlendirdi

Yıldırım, "Sorular test değil. Sınıfta yapılan açık uçlu sorular olacak. Çalıştıysa, hazırlandıysa zaten cevap verecek. Öğrencilerin birikimini 1-2 saate sığdırarak onların geleceğini karartamayız" diye konuştu.

 

Yıldırım yeni sistemi şu sözlerle açıkladı:

"Bir sınava kaderi bağlamak yerine bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu TEOG’da yapıyoruz ilk olarak. TEOG neden değişiyor? Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Koca koca uzmanlar konuşuyor. TEOG dediğiniz şey 8. sınıfın bir sınavının merkezi olarak yapılmasıdır. Bunun öğrenci ve veliler üzerinde oluşturduğu bir stres var. Kaderini öğrencinin bir sınava bağlamayalım diyoruz. Ortaokulda öğrenci liseye hazırlanması lazım. Spor, siyaset, fen bilimlerine, Anadolu lisesine mi nereye gidecekse bunun ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. Öğrencinin derslerdeki kabiliyeti ne tarafa gidiyor. Buralar izleniyor, tespit ediliyor. Buna belirli oranda katkı yapan, 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. O sınavlarda soru bankasından çekiyorlar. Okuma sistemi de elektronik sistemle okunuyor. Elde edilen sonuçla 4 yılın sonucu birleştiriliyor ve sonuç ortaya çıkıyor. Sınava girecek her tarafı titriyor çocukların. Benim torunum 6. sınıfa gidiyor, geldi boynuma sarıldı ‘dede TEOG kalktı’ diye seviniyor. O bile 2 sene varken, strese girmiş. Sorular test değil. Sınıfta yapılan açık uçlu sorular olacak. Çalıştıysa, hazırlandıysa zaten cevap verecek. Sonuçlar mezuniyete esas belirleyici notlar olacak. Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak. Öğrencilerin birikimini 1-2 saate sığdırarak onların geleceğini karartamayız. Bizim isteğimiz, kendilerini geliştirmek için istedikleri alan nereyse oraya gitmeleridir. Üniversiteye gireceğimiz zaman sınav vardı. Nereye gireceğimiz belli değil. Gece 2’de üniversite kayıt yapıyor. Gidiyorsun, kayıt bitti diyorlar. Elinde puanın olduğu halde giremiyorsun. O günlerden bugüne geldik” şeklinde konuştu.

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