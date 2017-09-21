Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, TEOG'dan sonra LYS de kalkıyor. Yeni sistemde 3 eşdeğer sınav yapılacak ve üniversiteler kalitelerine göre A-B-C sınıfı olarak ayrılacak.

Üniversiteye giriş sınavlarında 2019'a kadar köklü değişiklikler yapılması hedefleniyor. Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla kez yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmalarına başlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki"nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer bakanlıklar ve kurumlarla yapacağı işbirliği çerçevesinde yürütülecek politikalara ve bu kapsamda alınacak tedbirlere yer verildi. Buna göre yükseköğretimden okul öncesi eğitime kadar 2019'a kadar reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Tam gün eğitim, zorunlu okul öncesi ve yabancı dil hazırlık sınıflarının da bu tarihe kadar tamamlanması hedefleniyor.



YILDA 3 SINAV



Düzenleme kapsamında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) yılda bir kez yerine birkaç defa yapılması gündemde. Buna göre YGS'ler ekim, ocak ve mart aylarında yılda 3 kez gerçekleştirilecek. Adaylar isterlerse sınavların hepsine ya da birine girebilecek. Ayrıca LYS'de bu yıl birkaç açık uçlu soru çıkması da gündemde.



YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR



MEB, her eğitim kademesinde tekli eğitime geçilmesine yönelik çalışmalar başlatacak. 2017 yılı içerisinde fiziki altyapı olanakları arttırılarak bütün eğitim kademelerinde ikili eğitim uygulamasına son verilmesine yönelik bir yol haritası çıkarılacak ve uygulamaya başlanacak. Çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması amacıyla çeşitli bağış kampanyaları yapılacak.



ÖĞRETMENLİK ÖZENDİRİLECEK



İlkokuldan sonraki ilk yıl, tüm öğrenciler için ortaokula hazırlık sınıfı olarak yeniden yapılandırılacak. Öğrencilerin dil yeterliliklerini artırmak için ilkokuldan itibaren eğitimin genelinde yabancı dil derslerine ağırlık verilecek şekilde müfredat güncellenecek. Deneyimli öğretmenlerin de fırsat eşitliği çerçevesinde dezavantajlı bölgelerde görev yapmalarını özendirici tedbirler alınacak



OKULLARA PERFORMANS



Okul ve eğitim kurumlarının hizmet standartları belirlenecek, rehberlik ve denetimi de içeren bir performans yönetim sistemi kurulacak. Rehberlik ile denetim faaliyetleri, çoklu veri kaynaklarının algılamalarına dayalı ve bilgi sistem destekli yürütülecek. Okullara ve kurumlara yönelik rehberlik ile denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, okul ve kurumların performansları izlenecek. Kaynak: Sabah