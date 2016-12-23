Tepeköy Göleti hizmete açıldı

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Karamürsel Tepeköy’de yapımı tamamlanan göletin açılışı yapıldı. 12 milyon liraya mal olduğu açıklanan gölette 306 bin metreküp suyun depolanabileceği belirtildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam etti. Bakanlık, aralarında Kocaeli’de yapımı tamamlanan bir tesisin de yer aldığı 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eseri düzenlenen törenle hizmete açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı tören Ankara’da gerçekleşti.

TESİSLERİN AÇILIMI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Eroğlu, yeni hizmetlerin hayırlı olmasını istedi. Bu arada hizmete açılan 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin 29 adedi baraj, 8 adeti içmesuyu, 1 adedi atıksu arıtma tesisi, 32 adeti sulama, 9 adeti gölet ve sulama, 54 adeti taşkın koruma, 6 adeti ağaçlandırma ve ormancılık, 5 adedi milli park, 1 adeti meteoroloji ve 6 adedinin ise diğer tesislerden oluştuğu ifade edildi.

TEPEKÖY GÖLETİ HİZMETTE

Kocaeli’de hizmete alınan eserin toplam yatırım bedelinin de 12 milyon lirayı geçtiği açıklandı. İlimizde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı Karamürsel Tepeköy Göleti ile kentte 0,306 milyon metreküp suyun depolanabileceği belirtildi. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli ise 12 milyon 643 bin TL olarak açıklandı