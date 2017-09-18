Termal suyun ziyaretçiler çok

Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları içinde 2 bin 563 hektarlık ruhsat alanında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda bin metre derinlikten çıkarılan jeotermal suyun ziyaretçileri eksik olmuyor.

Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları içinde 2 bin 563 hektarlık ruhsat alanında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda bin metre derinlikten çıkarılan jeotermal suyun ziyaretçileri eksik olmuyor. Günde 2 bin 400 ton debisi olan suyun sıcaklığı 60 dereceyi buluyor.

ZİYARETÇİ EKSİK OLMUYOR

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın ilçeyi sağlık ve turizm kenti yapmak için başlattığı çalışmalardan sonuç alındı ve yapılan sondajın ardından bin metre zeminden termal su çıktı. Başiskele’nin değil Kocaeli’nin kaderini değiştirecek bu çalışma sonrasında ilk analizlerde suyun birçok hastalığa da iyi geldiğinin öngörülmesi üzerine suyun çıktığı alanda ziyaretçiler eksik olmuyor