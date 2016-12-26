Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ve Polis Teşkilatının eşlik ettiği iki takım oyuncuları sahaya Teröre Lanet Pankartı ve Türk Bayrakları ile çıktı.

Saygı duruşunun ardından Tribünlerde yer alan seyirciler tarafından istiklal marşı coşkuyla okundu. Maç boyunca Teröre Lanet sloganları atılırken müsabakayı Karamürselspor 4- 0 kazandı ama asıl kazanan Milli Birlik ve Beraberlik oldu.