Saygı duruşunun ardından Tribünlerde yer alan seyirciler tarafından istiklal marşı coşkuyla okundu. Maç boyunca Teröre Lanet sloganları atılırken müsabakayı Karamürselspor 4- 0 kazandı ama asıl kazanan Milli Birlik ve Beraberlik oldu.
- BIST 77.193
- Altın 127,934
- Dolar 3,5066
- Euro 3,6639
- Kocaeli : 6 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 6 °C
- KOÜ'de seçim yenileniyor...
- FETÖ operasyonu: İş adamları gözaltında
- 2K ekibinden iş güvenliği tiyatrosu
- Engellilerin emeklilik sorunu çözülüyor mu?
- Yaralıyı hastaneye yetiştirirken öğrenciye çarptı!
- İstanbullular, titrer halde bulundu!
- 1,5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren müjde!
- Genç Alimler Kartepe’de eğlendi
- 28 Haziranlıların buluştu
- Kitap kardeşliği
- Uz: Kubilay bir örnektir
- DİLDEF’den Alkan’a ziyaret
- Öğrencilerden polise taziye ziyareti
- MHP Kandıra’ya 10 yeni üye daha
- KAIV’da başkan Irak oldu
Teröre lanet
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ve Polis Teşkilatının eşlik ettiği iki takım oyuncuları sahaya Teröre Lanet Pankartı ve Türk Bayrakları ile çıktı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sedaş Tek ezip, geçiyor1. Amatör Lig C Grubu 14.hafta maçında lider Derince Sedaş Tekspor, orta sıralarda yer alan İzmit Yenimahallespor karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti ve puanını 28’e çıkardı.
Teröre lanetKaramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ve Polis Teşkilatının eşlik ettiği iki takım oyuncuları sahaya Teröre Lanet Pankartı ve Türk Bayrakları ile çıktı.
Ortakcı eski talebelerini aldıBölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Gebzespor, ara transferde teknik direktör Ergun Ortakcı’nın eski öğrencilerine yöneldi
Kullar, tek attı 3 aldı1.Amatör Lig C Grubu14.hafta maçında ilk 3 için mücadele eden Kullarspor ileKörfez Esenspor, Avni Kalkavan Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Un var, yağ var, helva da var... Bir de tesis olursa varyaaa!Kocaeli, buz sporlarında ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?Burada sizlere nohuttan doğal yoğurt mayasının nasıl yapıldığını aktaracağız.
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim