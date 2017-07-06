Mustafa Küpçü

Siyasal iktidarın “sözcüsü” olarak “tek taraflı yayın” yapan bir gazetenin geçtiğimiz günlerdeki bir haberi; “Terörün Finans Kaynağı” başlığını taşıyordu.

Haber içeriğinde aynen şunlar yazıyordu;

“Uyuşturucu trafiğinden beslenen PKK, yeni finans kaynağı daha buldu; kaçak tütün. Terör örgütü kaçak tütün ticaretinden yıllık milyarlarca dolar kirli kazanç sağlıyor. Tiryakiler, terörü finanse ediyor.”

Terör örgütü PKK’nın başta ABD olmak üzere, Batılı kimi devletlerce çok yönlü maddi destek gördüğü bir gerçek.

Uyuşturucu ticaretinden büyük kazanç sağladığı da doğru. Ancak; ülkemizdeki somut bir gerçeği de görmek ve bilmek gerek!

AKP iktidarında TEKEL öncelikle “İçki ve sigara” olarak ayrıldı. Sonra, içki üretimi ABD’li bir şirkete üç otuz paraya satıldı! Bu şirket daha sonra büyük bir karla başka bir yabancı şirkete sattı. Bugün, yabancı bir şirketin üretip sattığı içkiler piyasada egemen!

Sigara fabrikaları da 5 ayrı yabancı sigara tekeline satıldı! Bugün, yerli-yabancı adlarla piyasada satılan tüm sigaralar bu 5 yabancı şirket tarafından üretilip satılıyor!

Yine, geçtiğimiz günlerde bir başka haber yayınlandı. Haberde şöyle yazıyordu; “Tütün piyasasının yüzde 90’ı yabancı şirketlerin elinde. 2002 yılında 405 bin 882 olan tütün üreticisi sayısı 56 bine indi. Tütün üretimi yüzde 61 azaldı.”

Yabancı şirketler sigara fabrikalarını ucuz fiyatla kapattıktan sonra, Bitlis, Samsun ve Akhisar başta olmak üzere pek çok sigara fabrikasını kapattılar! Türk tütün ekicisinden tütün alımını en alt düzeye indirdiler. Türkiye’de tütün tarımından geçimini sağlayan yaklaşık 350 bin üretici tütün ekmekten vazgeçti!

Bugün en ucuz sigara 8-10 TL.’den satılıyor. Dar ve orta gelirli tiryakiler bu bedeli ödeyemiyor! Ne yapıyor? Tütün satan küçük işletmecilerinden açık tütün alıp, dedeleiri gibi kendi sigarasını kendisi sarıyor! Başka çaresi de yok!

Tabi bu durum, yabancı sigara şirketlerini çok rahatsız ediyor!

Bu küçük işletmeler kapatılacak, yabancı sigara tekelleri de bayram edecek!

Sigara ve içki ticaretinin yabancı tekellerin eline geçmesi ve özellikle de sigara ve içki üzerindeki insafsız vergiler, tiryakilere başka seçenek göstermiyor!

Yalnızca sigara ve içkide mi bu sorun?

Hayır.

Akaryakıtta da kaçak önlenemiyor! Maliye Bakanı’nın açıklamasına göre; “Türkiye’de tüketilen 19 milyar liralık akaryakıtın 5 milyar liralık bölümü kaçak ürün!

Neden?

Çünkü, bu ülkede akaryakıt üretim ve satışı da yabancı şirketlerin elinde! Akaryakıtta vergi oranı da çok yüksek. Vatandaş ne yapsın? Ucuz kaçak akaryakıta yöneliyor!

Bu ülkede milyonluk lüks yatlara 1.70 TL olan mazot, bu ülkenin çiftçisine 4.50 TL’den satılıyor! ADALET mi bu?

Sonuç?

Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağı rekor kırıyor!

Aklına gelen her konuda “Yerli ve milli” olma palavrası sıkan siyasal iktidar, içki-sigara ve akaryakıtta, yabancıların çıkarları uğruna milletin soyulmasına seyirci kalıyor!

Tıpkı, 2. Abdülhamit döneminde olduğu gibi!

Tütün köylüsü eziliyor, ülke ekonomisi büyük zarar görüyor, yabancılar malı götürüyor!

2. Abdülhamit döneminde REJİ adlı yabancı konsorsiyumun “KOLCU imtiyazı” ile Türk tütün köylüsüne yönelik işkence ve katliamını ve bu katliam nedeniyle yazılan “ÇÖKERTME Ağıtını” bu ülkenin pek çok insanı bilmiyor!

Merak edenler internet ortamında “REJİ” başlığı altında gerekli bilgiye ulaşabilirler!

Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’i kurduktan sonra, Osmanlı borçlarını ödeyerek, ancak 1932’de REJİ’yi bu ülkeden def ederek kurduğu “yerli ve milli TEKEL’in nasıl yabancılara peşkeş çekildiğini bu ülkenin “vatandaşlık bilinci” içindeki her yurttaşının bilmesi gerek!

Eğer, küçük yaştan itibaren yalanlarla beslenerek “beyinsel iğfale” uğramadıysalar!..