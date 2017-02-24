Tersane işçisinin feci ölümü!

Yalova'nın Altınova İlçesi'ndeki bir tersanede çalışan 39 yaşındaki Mustafa Coşkun kopan halatın kafasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Altınova'da bir tersanede çalışan Mustafa Coşkun, tersaneye gelen bir gemi çekilmeye çalışılırken kopan halatın başına çarpması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine tersaneye gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Mustafa Coşkun'a ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Mustafa Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Mustafa Coşkun yarın Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.