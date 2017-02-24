  • BIST 89.138
  • Altın 143,265
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 1 °C

Tersane işçisinin feci ölümü!

»
Tersane işçisinin feci ölümü!
Yalova'nın Altınova İlçesi'ndeki bir tersanede çalışan 39 yaşındaki Mustafa Coşkun kopan halatın kafasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Altınova'da bir tersanede çalışan Mustafa Coşkun, tersaneye gelen bir gemi çekilmeye çalışılırken kopan halatın başına çarpması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine tersaneye gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Mustafa Coşkun'a ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Mustafa Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Mustafa Coşkun yarın Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Midye avcılarına para cezası!23 Şubat 2017 Perşembe 14:42
  • Kocaeli'de FETÖ davasında ilk beraat23 Şubat 2017 Perşembe 13:39
  • Kocaeli'de kilise çalışanlarına suikast girişimi davası ertelendi23 Şubat 2017 Perşembe 13:20
  • Kocaeli'de 13 öğretmen gözaltına alındı23 Şubat 2017 Perşembe 12:47
  • Soba yangını apartmanı kül ediyordu!23 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • TÜBİTAK personelleri adliyeye sevk edildi23 Şubat 2017 Perşembe 10:27
  • Balici Apo, yere yığıldı...23 Şubat 2017 Perşembe 08:15
  • FETÖ sanığı profesöre 2 yıl 1 ay hapis cezası22 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
  • İhraç edilen komiser yardımcısından ilginç savunma22 Şubat 2017 Çarşamba 14:47
  • Esnafı korkutan yangın!22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim