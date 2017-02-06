Teşekkürler 12. ADAM

Kocaelispor taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile kulüpsezon başından beri TFF’den 4 kez ihtar almıştı.

Kocaelispor taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile kulüpsezon başından beri TFF’den 4 kez ihtar almıştı. Kurallara göre 5. ihtarda saha kapatma cezası alınıyor ve her ihtar sonrası saha kapatılıyor, para cezası katlanarak geliyor. Bunun bilincinde olan 12. adam Erzin maçında en küçük bir taşkınlığa mahal vermediği gibi rakip takım futbolcuları topa hakim olduğu bölümlerde yüksek sesle çıkardıkları uğultu ve çaldıkları ıslıkla Erzin’i hataya zorladı. 90 dakika boyunca sadece Kocaelispor’u destekleyen Yeşil Siyahlı taraftar sınıfı bir kez daha geçerken, futbolcular maçın ardından galibiyeti 12. adam ile birlikte kutladı.