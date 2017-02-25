Teşekkürler Müdürüm!

İlimizi temsil edecek 3 takımdan birisi olan İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nde Okulu Müdürü Zeki Koyun maçın ardından ikinci olan takımı yemekte ağırladı.
BAŞARILAR DİLEDİ
İkincilik kupasını alan Gazi Anadolu Lisesi, bir AVM’de yer alan köftecide soluğu aldı. Yemeğe, Lig Kurulu Üyesi Mustafa Kürkan, Gazi Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenleri Ayça Köklü ve Serpil Uğur katıldı. Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Koyun “Öğrencilerimizi üstün mücadelelerinden ötürü kutluyor ve kendilerine Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi. Ahmet AKAY