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Teşekkürler Müdürüm!

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Teşekkürler Müdürüm!
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal Yarı Final maçında Darıca Aslan Çimento’yu 6-2 yenerek finale çıkan İzmit Gazi Anadolu Lisesi, önceki günkü final maçında Gebze Anibal Anadolu Lisesi’ne 3-0 mağlup olarak Kocaeli ikincisi oldu.

İlimizi temsil edecek 3 takımdan birisi olan İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nde Okulu Müdürü Zeki Koyun maçın ardından ikinci olan takımı yemekte ağırladı.

 

BAŞARILAR DİLEDİ

İkincilik kupasını alan Gazi Anadolu Lisesi, bir AVM’de yer alan köftecide soluğu aldı. Yemeğe, Lig Kurulu Üyesi Mustafa Kürkan, Gazi Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenleri Ayça Köklü ve Serpil Uğur katıldı. Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Koyun “Öğrencilerimizi üstün mücadelelerinden ötürü kutluyor ve kendilerine Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi. Ahmet AKAY

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