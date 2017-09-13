  • BIST 108.156
  • Altın 146,820
  • Dolar 3,4542
  • Euro 4,1091
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 29 °C

Test sürüşüne gelin Toyota C-HR'ı indirimli alın

»
Test sürüşüne gelin Toyota C-HR'ı indirimli alın
Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”, eylül ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük beğeni ile karşılanan C-HR için özel bir sayfa açtı.

Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”, eylül ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük beğeni ile karşılanan C-HR için özel bir sayfa açtı. Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”’nın Eylül kampanyasında C-HR test sürüşü gerçekleştirip bu mükemmel otomobili satın almak isteyenler çok özel indirim fırsatından yararlanacaklar.Bu indirime ek olarak yüzde 0.99 faiz oranı ile 24 ay için 35 bin TL’lik krediden yararlanmak da mümkün olacak. Ayrıca farklı ödeme ve vade seçenekleri için Toyota Finans üye kuruluşları da her bütçeye özel seçenekler sunacaklar. 

Yüzde 0,90 faiz oranı

Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”’nın, geçtiğimiz ay Türkiye yollarına çıkan ve ÖTV teşviği ile dizel otomobillerin fiyat seviyesinde sunulan Auris Hybrid için ağustos ayında başlattığı kampanya, eylül ayında da sürecek.  ÖTV teşviği ve kampanya ile büyük indirim avantajı sunan Auris Hybrid’e, 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin TL’lik kredi olanağı da sağlanacak.

 

Toyota Finans’tan “Kişiye özel ödeme çözümleri”

Toyota Finans’ın kişiye özel ödeme çözümleri sayesinde Toyota otomobil sahibi olmak artık çok daha kolaylaşacak. Toyota Finans sayesinde; Toyota müşterileri gelirlerine göre taksitleri belirleyebilecek, dilerlerse ara ödeme yapabilecek ve hatta belirli aylarda taksitlerini düşürebilecekler.  Toyota Finans’ın sunduğu bu ayrıcalıklı hizmetin yanında ayrıca diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının mart ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”’da “takas” imkanı da bulunuyor.

 

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kordsa, hayatı güçlendiriyor08 Eylül 2017 Cuma 14:42
  • Yuvam Pastanesi örnek işyeri oldu08 Eylül 2017 Cuma 14:14
  • Keman ve çocuk...08 Eylül 2017 Cuma 10:31
  • Pazarcılar, Cihan Hastanesi’yle anlaştı07 Eylül 2017 Perşembe 14:46
  • Turkcell’e göre Kocaeli ilk 10 il arasında06 Eylül 2017 Çarşamba 15:43
  • SEDAŞ’ın kapak projesine destek büyük04 Eylül 2017 Pazartesi 16:05
  • Özel Düşbahçesi Okulları yeni akademik yıla hazır02 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Ünlü yazar Kocaeli'ye geliyor02 Eylül 2017 Cumartesi 10:41
  • Kurban Bayramı’nın tek adresi: Vadi Besicilik01 Eylül 2017 Cuma 15:42
  • 200 liraya firmanızın güvenliğinizi sağlayın01 Eylül 2017 Cuma 13:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim