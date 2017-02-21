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Testlere yakın takip

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Testlere yakın takip
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’da 4. ve 5. sınıflarda eğitim alan bin 250 öğrencinin fiziksel performans ve test ölçümlerinin yapıldığı çalışmayı denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürlüğü Spor tesislerinde bulunan Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz merkezi, Kocaeli’nin ilçelerinde sporcu yetenek tarama çalışmalarına fiziksel performans ve test ölçümleri yapmaya başladı. Kandıra’da sporcu taramasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül ile Kandıra Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü İlhan Şerif Aykaç eşlik etti. Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Spor vasıtasıyla gençlerimizin hayatında ki boşlukları doldururuz. Bu vesileyle onları sokağa ve teröre bırakmayız. Zararlı alışkanlıklara ve boş vermişliğe terk etmemenin en güzel yolu onları spor vasıtasıyla eğitmektir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte, gençlerimizi hayata iyi hazırlamak için spora önem veriyoruz. Şimdi burada Kandıra'da ki çocuklarımızın yeteneklerini ölçüyoruz. Hangi spora meyilli, hangi sporu yapabilir, hangisini yapamaz olduğunu burada bilimsel ölçeklerle ve aletlerle hocalarımızın nezaretinde ölçüyoruz. Çocuklarımızı da ona göre yönlendireceğiz” dedi.

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