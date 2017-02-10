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Tetikçiyi öldüren tetikçi ile azmettirici adliyeye sevk edildi

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Tetikçiyi öldüren tetikçi ile azmettirici adliyeye sevk edildi
Adana'da belediye meclis üyesini öldürmesi için para almasına rağmen saldırıyı gerçekleştirmeden ortadan kaybolan Hasan İlker Yılmaz, Körfez'de başından vurularak öldürüldü. Yılmaz'ı öldüren tetikçi ile azmettiren kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edi

Geçen yıl 8 Kasım tarihinde, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde su birikintisinin yanında, başına ateş edilerek öldürülen Hasan İlker Yılmaz'ın cesedi bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma, Hasan İlker Yılmaz'ın cebinde bulunan içerisinde bir miktar esrarın bulunduğu kağıtta yazılı olan isimden yola çıktı.

 

OPERASYONDA 2 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma, Mayıs ayında Adana'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan MHP'li belediye meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık'a silahlı saldırıyı planlayan Mehmet N.T.'nin, saldırıyı önce Hasan İlker Yılmaz'a yaptırmak istediği, ancak onun parayı alarak kaçması üzerine, Yılmaz'ı öldürmesi için Hilmi S.'yi görevlendirdiğini tespit etti. Jandarma, Mehmet N.T.'nin Mersin'de, Hilmi S.'nin ise Adana'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonlarla 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet N.T. ile Hilmi S. Kocaeli Jandarma Komutanlığı'na getirildi. 2 kişi sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. İsmail Hakkı Gözübatık'a saldırıyı gerçekleştiren bir başka kişi ise daha önce tutuklanmıştı.

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