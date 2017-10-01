Tevfik Fikret okulu taleplerini iletti

Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlk ve Ortaokulu Müdürü Tekin Okumuş ve beraberindeki heyet, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş’ı makamında ziyarette bulundu.

Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlk ve Ortaokulu Müdürü Tekin Okumuş, Müdür Yardımcısı Nazan Alkan, öğretmen Ebru Çömezoğlu, memure Serra Şahin ve Okul Aile Birliği Başkanı Oya Tabak, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa taş’ı makamında ziyaret etti, yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ziyarete Körfez Belediye Meclis Üyesi Ömer Yılmaz da katıldı.

SPORCU BİR GENÇLİK

Okul Müdürü Tekin Okumuş, okula yapılan desteklerden dolayı teşekkür ederken, bazı ihtiyaçlar için de talepte bulundu. Başkan Yardımcısı İsa Taş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “ Çocuklarımız, bizim en büyük gücümüzdür. İyi eğitimli, değerlerine sahip çıkan ve ülkemizin geleceğini en iyi şekilde savunacak, sporcu bir gençlik oluşturmak için geleceğimize her türlü desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.