  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 16 °C

Tevfik Fikret okulu taleplerini iletti

»
Tevfik Fikret okulu taleplerini iletti
Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlk ve Ortaokulu Müdürü Tekin Okumuş ve beraberindeki heyet, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş’ı makamında ziyarette bulundu.

Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlk ve Ortaokulu Müdürü Tekin Okumuş, Müdür Yardımcısı Nazan Alkan, öğretmen Ebru Çömezoğlu, memure Serra Şahin ve Okul Aile Birliği Başkanı Oya Tabak, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa taş’ı makamında ziyaret etti, yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ziyarete Körfez Belediye Meclis Üyesi Ömer Yılmaz da katıldı.

 

SPORCU BİR GENÇLİK

Okul Müdürü Tekin Okumuş, okula yapılan desteklerden dolayı teşekkür ederken, bazı ihtiyaçlar için de talepte bulundu. Başkan Yardımcısı İsa Taş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “ Çocuklarımız, bizim en büyük gücümüzdür. İyi eğitimli, değerlerine sahip çıkan ve ülkemizin geleceğini en iyi şekilde savunacak, sporcu bir gençlik oluşturmak için geleceğimize her türlü desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kışlıklar dolaplardan çıktı!01 Ekim 2017 Pazar 12:06
  • Çocuklara trafik eğitimi veriliyor01 Ekim 2017 Pazar 12:02
  • Baran: Vatandaşlarla birlikte karar alıyoruz01 Ekim 2017 Pazar 12:01
  • Okullardan 90 ton eski kitap toplandı01 Ekim 2017 Pazar 12:01
  • Yanlış parka taviz yok!01 Ekim 2017 Pazar 11:01
  • Bekir Çakır'ın yerine o isim atandı!01 Ekim 2017 Pazar 10:53
  • Silüeti bozan yapılara yeni düzenleme01 Ekim 2017 Pazar 10:34
  • Yeni hat 250G seferlere başlıyor01 Ekim 2017 Pazar 09:58
  • 8 ay önce kaybolan kızı Müge Anlı, buldu!30 Eylül 2017 Cumartesi 15:58
  • Sarma sigaraya hapis cezası!30 Eylül 2017 Cumartesi 15:53
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim