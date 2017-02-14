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Tevfik Seno Arda yıkılmıyor

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Tevfik Seno Arda yıkılmıyor
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği eleme maçlarında büyük bir çekişme yaşandı.

Bu maçlardan birisi Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ile Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi arasındaydı. Karşılaşmanın normal süresi Emirhan ve Faruk’un karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi.

SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ

Berabere biten maçın ardından direk penaltı vuruşlarına geçildi.
Penaltılar sonucu rakibini 5-3 mağlup eden Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ikinci tura yükseldi.Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki mücadelenin ardından Seno Arda’nın sporcuları büyük bir sevinç yaşadı. Ahmet AKAY

 

TEVFİK SENO ARDA AL: 5

GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: 3

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Halim Yılmaz ***

TEVFİK SENO ARDA AL: Uğurcan ***, Kayra ***, Mert ***, Emir ***Usame *** (Özgür **, Enes **, Ufuk **, Mert **, Emirhan **)

GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: Furkan **, Fatih **, Onur ***, Davut **, Umutcan *** (Burakcan **, Yunus **, Serkan **, Mehmet **, Furkan **, Muhammet **, Caner **, Ertan **, Veli **

GOLLER: Emirhan (Seno Arda), Faruk (Süleyman Demirel)

İLK YARI SKORU: 0-0

NORMAL SÜRE: 1-1

PENALTI ATANLAR: Kayra, Mert, Emir ve Usame (Tevfik Seno Arda AL), Fatih  veUmutcan (Gebze Süleyman Demirel AL)

PENALTI KAÇIRANLAR: Onur ve Davut (Gebze Süleyman Demirel AL)

 

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