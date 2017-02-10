Tevfik Seno Arda’yı Usame uçurdu

Okullar Arası Genç Erkekler Futsal’da Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ile Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Yahyakaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşılaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Spor Lisesi 2-1 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda kusursuz bir futbol oynayan Seno Arda güçlü rakibini 5-2 mağlup etti ve grup liderliği için önemli bir avantaj yakaladı. Tevfik Seno Arda’da günün yıldızı ve aynı zamanda 1. Amatör Lig’in başarılı takımlarından Bağçeşmespor’un genç yeteneği Usame Ergül 3 gol attı, 2 golün de pasını verdi. Seno Arda’da diğer 2 gol Emir Türk’ten geldi.