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Tezcan bu sene de devler liginde

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Tezcan bu sene de devler liginde
70’den fazla ülkeye ihracat yapan, 2016’daki yeni ürün ve tesis yatırımı ile üretim kapasitesini neredeyse iki kat artıran ve yeni mavi yaka kadrosu oluşturan Tezcan, İSO’nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 76’ncı sırada yer aldı

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda, bu sene de ilk 100 marka arasında yer aldı. Geçen yıl listede En Büyük 87’inci sanayi kuruluşu olarak bulunan Tezcan, bu sene ise sıralamada 11 sıra birden yükselerek 76’ncı basamağa yerleşti.

 

ÜRÜN GAMI GENİŞLİYOR

Tezcan’ın hem üretim hem de istihdam anlamında uyguladığı yönetim politikalarıyla 2023 hedeflerine doğru hızla ilerlediğini anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin bizler gibi üretim merkezleriyle oluşacağına inanıyoruz. Bu anlamda yaptığımız tesis ve Ar- Ge yatırımlarıyla ürün gamımızı genişletiyoruz” diye konuştu.

 

“GURUR VERİCİ BAŞARI”

Konu hakkındaki açıklamalarını sürdüren Asiye Ay Çelik, “Ayrıca geçen yıl başlattığımız istihdam atağı ile hem sektörümüzün hem de tesisimizin bulunduğu bölge ekonomisinin daha da canlanmasını arzu ediyoruz. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine eş olarak konumlandırdığımız yönetim politikamız ile elde ettiğimiz bu başarı gurur vericidir” dedi.

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1.3 MİLYON TON KAPASİTESİ

Geçen yıl hem tesis hem de yeni ürün yatırımı yaptıklarını bu sene de yatırımlar neticesinde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Ay Çelik, “Yakın zaman önce 75 bin metrekare alana yayılan ek tesisimizi faaliyete alarak üretim kapasitemizi 700 bin tondan 1.3 milyon tona çıkarttık. Türkiye’de bir ilk olan ve korozyon dayanımı üç kat daha üstün bir malzeme olarak öne çıkan yeni ürünümüz Galvalume’u ülkemize kazandırdık” dedi.

 

PERSONEL ALIMINA DEVAM

Kurum olarak 2017’de belirlenen hedefler doğrultusunda ilerleyeceklerini belirten Çelik, “110 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 210 bin metrekarelik alana yayılan fabrikamıza kattığımız yeni tesisimiz için personel alımına devam edeceğiz. Geçen yıl yeni yatırımlarımız ile devreye alınan hatlar için sıfırdan mavi yaka kadrosunu oluşturmuştuk. Bu sene ise üretim hatlarına mühendis ve büyüyen yapımıza destek için yönetici pozisyonlarında alım yapacağız” dedi.

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