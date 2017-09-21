TFF'den Kocaeli Birlikspor'a ŞOK!

TFF Kulüp Lisans Kurulu; sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre yaptığı değerlendirme neticesinde eksikliklerini tamamlayamayan Kocaeli Birlik Spor'un puanını sildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Bu incelemeler neticesinde, Süper Lig'den Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş., Adanaspor A.Ş., Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü, TFF 2.Lig' den Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük A.Ş., Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Menemen Belediye Spor, Niğde Belediyespor, Eyüpspor, Tokatspor, Şanlıurfaspor ve Bugsaş Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verildi.



8 kulübün 3'er puanı silindi!



Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlik Spor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.