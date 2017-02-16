THK 92 yaşında

Türk Hava Kurumu’nun 92’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Heykeli’nde çelenk sunuldu.

İzmit Atatürk Heykeli önünde düzenlenen programa Türk Hava Kurumu İzmit Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erkan, Sayman Yılmaz Durgun, üye Suna Sancak, Bahçeşehir Koleji Havacılık Kulübü Öğrencileri katıldı. Törende basın açıklaması okuyan Türk Hava Kurumu İzmit Şubesi üyesi Suna Sancak şunları söyledi: “Türk Hava Kurumu 16 Şubat 1925 yılında Büyük Önder Atatürk’ün o zaman ki Türk Tayyare Cemiyeti olarak “İstikbal Göklerdedir” öngörüsüyle Cumhuriyeti çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacak gençliği donatmakla önemli işlevler yerine getirecek ulu bir amaçla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda kurum: Türk Gençliğine havacılığı aşılamayı, gençliğin havacılığı bir yaşam biçimi yapmasına yönelmeyi, havacılık ve uzaya ilişkin bilim kültür değerlerini Oluşturmayı, havacılık ve uzay yatırımlarına yönlendirmeyi hedeflemiştir. Bu faaliyetlerini 1935 yılında Ankara/Etimesgut’ta Türkkuşu Tesisleri 1936 yılında Eskişehir/İnönü de kurulmuş Eğitim tesislerinde gerçekleştirmektedir. THK’nın 1925’ten bu yana havacılığın çeşitli dallarında yetiştirdiği Türk gençleri sadece sportif faaliyetlere katılmakla kalmadı, yurt savunmasında da etkin rol aldı. Bunun en canlı örneği 1974 Kıbrıs Barış Harekatında görüldü. Hava indirme harekatına o dönemde askerlik görevini paraşütçü olarak yapan kurumun yetiştirdiği gençler teşkil ediyordu. Harekat esnasında kurumun uçak ve pilotlarına da önemli görevler verildi. Bu süreler zarfında 68.000 pilot, 76.000 paraşütçü yetiştirilmiş olup son 12 yıldır Türk Hava Yollarına pilotların eğitim kursları başarılı bir şekilde verilmektedir. Gene Hava taksi hizmetleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmakta özel ambulans uçaklarımızla da hasta ve organ nakli gerçekleştirilmektedir.

RADYO KONTROLLÜ MODEL UÇAK PİST ALANI

İzmit şubemiz olarak 2016 yılı içerisindeki faaliyetlerimizde 425 öğrenciye Model Uçak kursu verilmiş 180 öğrencimiz Eskişehir-İnönü de bulunan havacılık Eğitim kampımız paraşüt, planör, yelken kanat, yamaç paraşütü kurslarına ücretsiz olarak gönderilmiş, Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okuluna ait arazide ve İzmit Belediyesinin destekleri ile Gölkay mevkiinde Radyo Kontrollü Model Uçak pist alanı düzenlemeleri yapılmaktadır. Ayrıca Kartepe belediyesinin destekleri ile eğrelti tepesinde yamaç paraşüt pist alanı yapılmış olup profesyonel yamaç paraşütçüler uçuşlarını gerçekleştirmektedir. 2007 yılında kurulan İzmit Sportif Havacılık Kulübü, 2009 yılında faaliyete geçen Genç Kanatlar Topluluğu ve şubeye kayıtlı faal üyelerimiz 2017 yılı içerinde yaz döneminde gene devam edecek bu kurslara ücretsiz katılacak olup ilgili başvurular şubelerimizce yapılmaktadır. İlimizde kurumumuz 1927 yılında şubesini açarak bugüne kadar faaliyette bulunmuş olup, emeği geçen tüm yönetim ve üyelere buradan teşekkürü bir borç biliriz. Kurumumuzun 92’nci kuruluş yıldönümü kutlamakta olduğumuz bugün geçmişten bugüne olduğu gibi sayın yardımsever vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi desteklerini bekleriz.” Serkan BORLAK