THK Gölcük Şubesi kuruma katkı sağladı

THK Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ve yönetimi önceki gün kutlanan 92. Kuruluş yıldönümü nedeni ile kuruma katkı için 100 adet Milli Piyango bileti aldı.

THK Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ve yönetimi geçtiğimiz gün dernek binasında Milli Piyangonun THK'nın 92. Kuruluş yılını işlediği biletlerini satın aldı. Başkan Saral ve yönetimi 92. Kuruluş yıldönümüne özel 100 bilet aldı. Başkan Saral, “Bizler bu yılın etkinliğini bu şekilde kutluyoruz. Milli Piyango THK'ya güzel bir destekte bulundu. Biz de THK Gölcük Şubesi Yönetimi olarak 10 Seri yani 100 bilet aldık. Kurumumuzun 92. kuruluş yıldönümü kutlu olsun” şeklinde konuştu.