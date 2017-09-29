THM Korosu ilk çalışmalarına başladı

Gölcük Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu yeni dönem ilk çalışmasını yaptı

TRT sanatçısı merhum Orhan Dağlı’nın akademik kariyerli oğlu THM şefi Kamil Kudret Dağlı yönetimindeki Gölcük Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde bu seneki çalışmaları için buluştular. Yeni katılımların da olduğu koro, 5 THM müziği eseri üzerinde çalıştı.

ÖĞRENCİLER ARZULU

Şef Kudret Dağlı yeni çalışmayla ilgili, “Öğrencilerimin çok arzulu olmaları beni de mutlu ediyor. Yeni katılımların da olması ve yine aramıza katılacak yeni arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık. Hedefimiz Gölcük’e THM sevenlerine güzel eserler icra etmek. THM müziğine hizmet etmek istiyoruz” dedi.