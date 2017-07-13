Gölcük Belediyesi Değirmendere THM Korosu, Değirmendere Uğur Mumcu Amfi sahnede geleneksel hale getirdikleri yaz konseriyle müzikseverleri coşturdu. Şef Emrullah Çelik yönetimindeki Gölcük Belediyesi Değirmendere Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel 22 türküyü başarıyla seslendirerek türkü severlere güzel dakikalar yaşattı. Yaz konserine Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, Gölcük Belediyesi Eğitim Kültür Müdürü İbrahim Özkalaycı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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THM yaz konseri muhteşemdi
Gölcük Belediyesi Konservatuarı Değirmendere Türk Halk Müziği Korosu, yaz etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel türkülerden oluşan yaz konseriyle seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı
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