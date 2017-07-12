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THY'den tarihi rekor!

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THY'den tarihi rekor!
Türk Hava Yolları (THY), Ocak-Haziran döneminde taşıdığı 30.3 milyon yolcu ile bugüne kadarki en iyi yarıyıl rakamına ulaştı

Türk Hava Yolları (THY) 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Haziran döneminde 5,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 13,5 artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 11,1, dış hatlarda yüzde 15,3 oranında oldu. Yolcu doluluk oranı Haziran 2017 döneminde 3,4 puanlık artış ile yüzde 76,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,6 puanlık artış gösterdi. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2016 döneminde 10,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12,1 artarak 11,5 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 10,8, dış hat uçuşlarda ise yüzde 12,3 oranında oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Haziran 2016 dönemine kıyasla yüzde 9,2 artış gerçekleşti.Taşınan kargo-posta, Haziran 2016 döneminde 77 bin 860 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 24,4 artışla 96 bin 887 tona yükseldi. Haziran 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da yüzde 11,2, Afrika'da yüzde 11,5, Orta Doğu'da yüzde 15,9; yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 3,9 puan, Orta Doğu'da 5,7 puan, Kuzey Amerika'da 4,7 puan; yolcu sayısı ise Uzak Doğu'da yüzde 12,5, Afrika'da yüzde 11,5, Orta Doğu'da yüzde 16,9 ve İç Hatlar'da yüzde 11.7 artış gösterdi.

 

Ocak-Haziran dönemi

THY, Ocak-Haziran 2016 döneminde 30,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 0,7 artışla 30,3 milyon ile bugüne kadarki en yüksek ilk yarıyıl yolcu rakamına ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 1,6, dış hatlarda yüzde 0,1 oranında oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayılarında Ocak-Haziran 2016 dönemine kıyasla yüzde 0,6 artış gerçekleşti.Yolcu doluluk oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 76,0 olarak gerçekleşirken, toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 81,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 1,6 azalarak 80,6 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 2,7 artmış, dış hat uçuşlarda yüzde 2,2 azaldı. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 60,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 1,6 artarak 61,3 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 2,0, dış hat uçuşlarda ise yüzde 1,6 oranında oldu. Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Haziran 2016 döneminde 226 bin 159 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 4,2 azalışla 216 bin 767 olarak gerçekleşti. Taşınan kargo-posta, Ocak-Haziran 2016 döneminde 410 bin 345 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 25,8 artışla 516 bin 102 tona yükseldi. 2016 Haziran ayı sonunda uçak sayısı ise 329 iken 2017 Haziran ayı sonunda 336 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 85'ten 93'e yükselirken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 233'den 228‘e geriledi. Kargo uçak sayısı da 11‘den 15'e yükseldi.

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