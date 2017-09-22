Time Tower Recidance malikleri mağdur oldu

Yapımına 2014 yılında başlanılan ve Nisan 2016 tarihinde bitmesi gereken Titanic Otel ve Time Tower Residence projesine şubat 2016 tarihinden beri tek bir çivi çakılmadı

Buradan konut alanlar mağdur olurken projeyi yürüten Sefa Sirmen’in kurduğu Ener Yapı Firması 6 kez el değiştirdi. İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve CHP Kocaeli eski Milletvekili Sefa Sirmen’in 2014 yılında başlanılan Titanic Otel ve Time Tower Residence projesi için 27 Ocak 2014’te kurduğu Ener Yapı İnşaat, 6 defa el değiştirdi. Ener Yapı 29 Ocak 2016’da adres değişikliği yapılarak İstanbul’a taşındı. 2 Mart 2016’da da Sefa Sirmen firmayı Azeri ortağı Vasif Tagiyev’e sattı. Şirket müdürlüğüne ise 10 yıl sözleşme süresi eklenerek Ziya Akçay getirildi.

AKÇAN TEKRAR MÜDÜR OLDU

Vasif Tagiyev de Ener Yapı’nın tamamını 29 Ocak 2017’de Çağrı Alpgönen isimli kişiye devretti. Şirket müdürü olarak Alpgönen kendini atadı. 16 Şubat 2017’de Çağrı Alpgönen Ender Yapı’nın tamamını daha önce Vasif Tagiyev’in müdür olarak atayıp sonradan görevine son verdiği Ziya Akçan’a devretti. Ziya Akçan yeniden müdür oldu.

EN SON TURAN’A DEVREDİLDİ

4 Mayıs 2017’de de Ziya Akçan, Ener Yapı’nın tamamını İstanbullu bir müteahhit olan İbrahim Kutay Tekcan’a devretti. Müdür olarak Tekcan kendini atadı. 26 Temmuz 2017 ise İbrahim Kutlay Tekcan, Eren Yapı firmasının tamamını İzmitli Seramiksan’ın bayisi Hasan Ömer Turan’a devretti. Şirket müdürü olarak da Hasan Ömer Turan kendini atadı.

37 KİŞİ TAPULARINI ALAMADI

Time Tower Residence projesinden iş yeri ve konut alanlar büyük bir mağduriyet içerisinde. 9 işyeri ve 162 dairenin bulunduğu projede satılmayan 51 adet daire bulunuyor. Satışı yapılan daire ve iş yerlerinin sahiplerinden 37’si paralarını ödemiş olmalarına rağmen halen tapularını alamadı. Zaten bina da yarım kaldı. 1,5 yılı aşkın süredir de projeye tek bir çivi bile çakılmadı. Konut ve iş yeri alanlar arasında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da bulunuyor.

MAĞDURLAR DAVA AÇTI

Mağdur malikler Kocaeli Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Ancak mahkeme dosya ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Mağdur maliklerin hayali bu kararla suya düştü. Kat maliklerinin birçoğu konuyla ilgili olarak Sefa Sirmen’i suçluyor. Sirmen’in şahsi borçları yüzünden birçok daireye haciz geldiğini söyleyen mağdurlar, “Sefa Sirmen bizi bu projeye soktu. Parasını yatırmamıza rağmen tapularımızı vermedi, üstüne üstük Ener Yapı Firması’nı kendisine borçlandırdıktan sonra bu şekilde Azeri ortağına sattı. Şimdi de Ener Yapı’dan alacağı olduğunu söylüyor” dedi.

OTEL GERİ ALINACAK

Vasif Tagiyev, projeyi 6 ay içerisinde bitireceğini söyledi. Ancak daha sonra o da firmayı satmayı başardı. Firma neredeyse her ay yeni bir satış gördü. Ancak bu süre içinde hiç kimse proje için tek bir çivi çakmadı. Ev ve iş yeri hayali kuranlar ise ödedikleri paranın peşine düştü. Time Tower Residence’den konut ve iş yeri satın alanlar bir yatırımcı buldu. Hasan Ömer Turan’a firmayı devretmesi durumunda projenin tamamlanacağını ve mağduriyetlerin ortadan kalkacağı söylendi. Time Tower Residence mağdurları tarafından bulunan İstanbullu yatırımcı Hasan Coşkun ile Hasan Ömer Turan arasında ön protokol yapıldı. Önümüzdeki günlerde protokol imza altına alınarak önce Ziraat Bankası tarafından satışa çıkartılan otel, banka borcu ödenerek geri alınacak.

İŞ BANKASI’NIN HACZİ DE VAR

Sefa Sirmen’e ait olan daha önce iflas erteleme alan Direnç İnşaat firmasının İş bankasına olan yaklaşık 10 milyon TL borcu yüzünden Time Tower Residence’ın hacizde bulunan ve kasım ayında banka tarafından satışa çıkartılacak olan dairelerde, yeni yatırımcı Hasan Coşkun tarafından bankadan satın alınacak. Bilindiği üzere Eren Yapı’nın kredi borcu yüzünden projenin otel kısmı, alacaklı banka tarafından 27 Ekim de 3. İcra Müdürlüğünce satışa çıkartılmıştı. Yatırımcı bulunamasaydı, projenin otel kısmı bir başkasının olacaktı.