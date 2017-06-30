  • BIST 100.440
  • Altın 140,581
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 15 °C

Tıp Fakültesi mezuniyet töreni

»
Tıp Fakültesi mezuniyet töreni
Kocaeli Üniversite Tıp Fakültesi 2016-2017 Akademik Yılı mezuniyet töreni Cuma Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, akademik ve idari personel yanı sıra mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarılar dilediler. Öğrenciler adına ise fakülte birincisi Dr. Duygu Özgül teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi.200 öğrencinin mezun olduğu törende, fakülte birincisi Dr. Duygu Özgül’e plaketini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, fakülte ikincisi Dr. Ezgi Sönmez’e plaketini İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, fakülte üçüncüsü Dr. Kübra Işık’a plaketini Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney takdim etti.Mezun öğrenciler anı belgelerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Dekan Prof. Dr. Zafer Utkan ve akademisyenlerden teslim aldı. Prof. Dr. Utkan’ın hekimlik andını öğrencilere okutmasının ardından tören, öğrencilerin kep atması ile sona erdi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vergi yapılandırmasında son gün yoğunluğu30 Haziran 2017 Cuma 20:49
  • Belediye ekipleri hemen önlem aldı30 Haziran 2017 Cuma 20:10
  • Körfez Kaymakamlığı’nda tadilat çalışması30 Haziran 2017 Cuma 19:54
  • Mezarlıklarda yenileme çalışmaları yapılıyor30 Haziran 2017 Cuma 19:46
  • İsmail Baran esnaf ile bir araya geldi30 Haziran 2017 Cuma 19:44
  • Gratis adı kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat!30 Haziran 2017 Cuma 19:38
  • Başiskele çalışanlarından Başkan Ayaz’a memnuniyet ziyareti30 Haziran 2017 Cuma 19:32
  • Tıp Fakültesi mezuniyet töreni30 Haziran 2017 Cuma 19:26
  • İzmit’te 5000 öğrenciye satranç öğretildi30 Haziran 2017 Cuma 19:19
  • Çocuk hakları okulunda mola yok30 Haziran 2017 Cuma 19:12
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim