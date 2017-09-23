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Tırda çıkan yangın otoyolda trafiği durdurdu

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Tırda çıkan yangın otoyolda trafiği durdurdu
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastikleri yanmaya başlayan kereste yüklü tır trafiğin yaklaşık yarım saat durmasına neden oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Yumrukaya Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Ankara’ya kereste götüren 71 BD 785 plakalı tır sürücüsü 49 yaşındaki Ercan Biçer, Yumrukaya Viyadüğü’ne geldiği sırada tırın dorse kısmından dumanlar geldiğini gördü. Aracını emniyet şeridine çeken Biçer, tırın arka lastiklerinin yandığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tırın lastiklerinde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında trafik ekipleri otoyolu yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatınca otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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