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Tiyatroya bir de bu perdeden bakın!

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Tiyatroya bir de bu perdeden bakın!
Türkiye’de ilk kez KO-MEK’te işaret dili eğitimi alan kursiyerlerden oluşan amatör tiyatro ekibi, hem işitme engellilerin hem diğer vatandaşların izleyebileceği bir oyun sahneleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK)’nda eğitim alan işaret dili kursiyerleri, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 12 kursiyerden oluşan ekip, ses ve işaret dilini kullanarak sahnede iki ayrı skeci canlandıracak. Böylece tiyatroya gelen işitme engellilerle diğer vatandaşlar aynı anda oyunu izleyebilecek. Çevrelerinde bulunan işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurabilmek amacıyla  KO-MEK’te eğitim alan 12 kişilik ekip, amatör bir ruhla öğrendiklerini tiyatro sahnesinde değerlendirmek istedi. Bu amaçla yola çıkan ekip, Avni Yukaruç’un yazdığı ‘’Arzuhalci Hasan Efendi’’ ve Dario Fo’nun yazdığı ‘’Japon Kuklası’’ oyunlarının provalarına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEK yönetimi tarafından da desteklenen amatör tiyatrocular, 19 Şubat Pazar günü saat 19.00'da SDKM'de ilk kez sahneye çıkacak. Türkiye’de ilk kez hem işitme engellilerin, hem de diğer vatandaşların aynı anda izleyebilecekleri oyunun büyük ilgi görmesi bekleniyor. Oyuncular skecleri aynı anda sesli şekilde ve işaret dili kullanarak gerçekleştirecek. Bu sayede işitme engelli vatandaşlarımız da oyunu anlayarak izleyebilecek.

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