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TMMOB’dan SGK’ya isyan!

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TMMOB’dan SGK’ya isyan!
TMMOB’un üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücreti belirleme protokolü SGK tarafından feshedildi. Asgari 3.500 TL’den çalışan üyeler artık asgari 1.400 TL’den çalışacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından SGK ile imzalanan protokol kapsamında SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir plancıları için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınarak 2012 yılından günümüze  asgari brüt ücret 3.500 TL idi.  Ancak SGK tarafından fes edilen bu protokol sonrası bu ücret 1.400 TL’ye düştü. Konuyla ilgili açıklama TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Halim Karabekir’den geldi

 

SGK’NIN PRTOKOLÜ FESH NEDENİ ?

Düzenlenen açıklamada TMMOB Yönetim Kurul Üyesi İlbeyi Kılavuz, Elektirik Mühendisleri Oda Başkanı Ahmet Sözen, Mimarlar Odası Başkanı Kamuran Öztekin ve üyeler de yer aldı. Protokolün fesih nedenini TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Halim Karabekir şöyle dile getirdi, “Mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaştıracak yeni bir protokol taslağını kabul etmeye zorlanmamız ve imzalamayı reddetmemizdir.

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‘SGK BU YANLIŞ KARARDAN DÖNSÜN’

Devletin asli görevi sırf birtakım işveren kesimleri rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak değil diyen Karabekir, ‘Aksine sosyal güvenlik hakkının korunması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı SGK'ya eksik bildirimi kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarımızın gaspına yol açacaktır. Bizlere düşen SGK bu yanlış karardan bir an önce geri dönmeye zorlamak bu kapsamda yürütülecek mücadeleye omuz vermektir” dedi. Hatice ŞENTÜRK 

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