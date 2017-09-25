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TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete’den KTO’ya ziyaret

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TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete’den KTO’ya ziyaret
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim MeteKörfez Ticaret Odası’na ziyarette bulundu. Ziyarette Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim METE Körfez Ticaret Odası’na ziyarette bulundu. Ziyarette Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin KALKAVAN, Türkiye Denizcilik Federasyon Başkanı Erkan DERELİ ve beraberindeki heyet, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sibel MORALI, Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel MORALI bu ziyaretten dolayı teşekkür edip memnun olduklarını dile getirdi. Ziyarette ayrıca TOBB Başkanı Halim METE’ye oda ve ilçedeki projeler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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