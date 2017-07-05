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Tokatlılar Darıca’da gönüllerince eğlendi

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Tokatlılar Darıca’da gönüllerince eğlendi
Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 9. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda Artvinliler Derneği’nin ardından sahne alan Tokatlılar gönüllerince eğlendiler.

Gecede sahne alan yöresel sanatçılar birbirinden güzel türkülerle amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sunarken, vatandaşlar Tokat yöresine ait oyunlarla gecenin tadını çıkardılar.Gecenin selamlamakonuşması yapanı Darıca Tokatlılar Dernek Başkanı İsmail Turan, “Bu güzel gecede hemşerilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz, bu önemli organizasyonda Tokat’ı tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesine ve hemşerilerimiz ile bir araya gelmemize vesile olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dediDarıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise her akşam farklı bir ilin güzelliklerinin yaşandığı etkinliklerin ilçedeki birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, “Bu akşam tarih, tabiat, kültür kenti Danişmentliler başkenti, Melih Gazi’nin şehri Tokatlılar Darıca’ya hoş geldiniz. Bu gece 5 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buram buram tarih kokan türküleriyle, yemekleriyle, yöresel giyim ve kuşamlarıyla, el sanatları eserleriyle, zengin tarih ve doğal güzellikleriyle Tokat’tayız. Bir gönül birlikteliği olan projemizde, sizler ile her gece farklı bir güzelliğe şahit oluyoruz.Programımıza hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından Tokatlılar Derneği tarafından geceye katlan protokol üyelerine ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi.

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