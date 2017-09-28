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TOKİ'nin indirim kanpanyası sona eriyor!

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TOKİ'nin indirim kanpanyası sona eriyor!
TOKİ, indirim kampanyası hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turan, kampanyadan yararlanıp tapularını hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının en geç yarına kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi. Kampanyaya 15 binin üzerinde başvuru olduğuna işaret eden Turan, daha önce TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların, yaklaşık 820 milyon lira para yatırdığını ve borçlarını sıfırladığını ifade etti. Kampanyaya başvuruların 21 Ağustos'ta başladığını aktaran Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

 

"İlgiden memnunuz"

Ergün Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini bildirdi. Kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerine dikkati çeken Turan, şunları kaydetti: "Yüzde 20 indirim kampanyasına vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden memnunuz. Vatandaşlarımızın bu ilgisi yaşanan tüm sıkıntılara rağmen milletimizin, ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir."

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