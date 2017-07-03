Tolga Başkan serinliyor

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, Kandıra sahillerinde serinliyor

Yoğun bir sezonu geride bırakan genç başkan, yeni sezon öncesi hem dinleniyor hem de serin suların keyfini çıkarıyor. 2017-2018 sezonunda da başarılı olacaklarının altını çizen genç başkan “Ekibimizi genişletip sporcu sayımızı arttırmak istiyor. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cimnastik branşında ulübümüzü ve şehrimizi önümüzdeki yılda da en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.